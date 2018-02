IOC: 28 Russen niet uitgenodigd voor Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is niet van plan de 28 Russische wintersporters die door het hof van sportarbitrage CAS zijn vrijgesproken, zonder meer uit te nodigen voor de komende Winterspelen in Pyeongchang. ,,Het feit dat deze sporters nu niet gestraft worden, betekent niet dat zij automatisch een uitnodiging ontvangen voor de Spelen”, meldt het IOC in een persverklaring.

Het CAS deed uitspraak in de zaak van 39 Russische sporters, die in beroep waren gegaan tegen hun levenslange schorsing door het IOC vanwege hun betrokkenheid bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji. Het CAS vond dat er bij 28 sporters onvoldoende bewijs was en hief hun schorsingen op.

Het IOC reageerde met gemengde gevoelens op het vonnis van het tribunaal in Lausanne. Er was tevredenheid over het feit dat de straf voor elf Russen wel blijft gehandhaafd, maar grote teleurstelling over de vrijspraak van het merendeel van de olympiërs. Volgens het IOC staat vast dat er in Sotsji systematisch is gesjoemeld met de dopingmonsters van de Russische atleten. ,,We vinden het jammer dan het CAS hier niet naar gekeken heeft. Deze uitspraak heeft ernstige gevolgen voor de toekomstige strijd tegen doping. We zullen de besluiten zorgvuldig bestuderen en als het moet in beroep gaan bij de de federale rechter in Zwitserland”, aldus het IOC.

De olympische organisatie wees er ook op dat Rusland als natie is geschorst voor Pyeongchang. ,,Waarmee we nogmaals duidelijk maken dat Russische atleten alleen op uitnodiging van het IOC mee kunnen doen.” Van die uitnodiging is voor de bewuste 28 Russen vooralsnog geen sprake.