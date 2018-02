Matige opening golfer Luiten in Maleisië

Golfer Joost Luiten heeft de topvorm nog niet te pakken. De Nederlandse prof is matig begonnen aan het Maybank Championship in Maleisië, een toernooi uit de Europese Tour. Hij noteerde op de golfbaan van Kuala Lumpur in de eerste ronde 72 slagen, gelijk aan het baangemiddelde. Die score bracht de 31-jarige Luiten niet verder dan de gedeelde 95e plaats in de tussenstand.

,,Het was niet scherp genoeg”, meldde Luiten op zijn website. ,,De greens zijn slecht, omdat het de afgelopen weken veel heeft geregend hier. Dus moet je de bal met de ijzers echt dicht bij de hole slaan om kansen op birdie te hebben. Dat deed ik vandaag te weinig.”

Niet alle spelers konden hun eerste ronde afmaken, omdat het spel vanwege onweer een tijdje werd stilgelegd. De Engelsman Chris Paisley staat bovenaan met 65 slagen (-7).

Luiten werd vorige week voortijdig uitgeschakeld in de Dubai Desert Classic. Hij zakte op de wereldranglijst naar de 89e plaats.