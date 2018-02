Mondiale boksbond voorkomt faillissement

De mondiale boksbond AIBA heeft een dreigend faillissement voorkomen. Het interim-bestuur van de armlastige sportbond wist een regeling te treffen met één van zijn grootste schuldeisers. Die dreigde naar de rechter te stappen om een lening van 10 miljoen dollar (omgerekend ruim 8 miljoen euro) terug te krijgen.

De AIBA heeft afgesproken dat een groot deel van de lening wordt omgezet in een sponsorcontract. De resterende 2 miljoen dollar gaat de bond vanaf 2021 in termijnen terugbetalen. ,,Als we dit niet hadden geregeld, waren we mogelijk failliet verklaard”, zei Gafoer Rahimov, sinds kort de interim-voorzitter van de AIBA. Hij nam die taak over van Franco Falcinelli, die afgelopen week op het congres in Dubai zijn tijdelijke topfunctie neerlegde.

In november vorig jaar stapte voorzitter Wu Ching-kuo onder grote druk op. De Taiwanees had de boksbond elf jaar geleid, maar hij bleek er zowel organisatorisch als financieel een puinhoop van te hebben gemaakt. De problemen bij de boksbond zijn zo groot, dat het IOC zelfs de olympische status van het boksen ter discussie stelt.