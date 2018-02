Races in Formule 1 starten later

De grands prix in de Formule 1 starten komend seizoen allemaal niet precies op het hele uur, maar 10 minuten later. Sommige tv-zenders schakelen altijd pas in als de grote wijzer van klok bovenaan staat en missen daardoor de opbouwende spanning richting de start. In samenspraak met de internationale autosportfederatie FIA heeft de organisatie van de Formule 1 daarom besloten om de lichten pas om tien minuten over het hele uur op groen te zetten.

De races in Europa en Braziliƫ beginnen zelfs een uur en 10 minuten later dan voorheen. Onderzoek wees uit dat zeker in de zomermaanden de televisie in veel huishoudens pas laat in de middag aan gaat. De Formule 1 heeft daarom besloten het schema van de raceweekeinden in Europa en Braziliƫ een uur op te schuiven. De meeste Europese races beginnen zodoende niet om 14.00, maar om 15.10 uur.

De organisatie heeft er ook voor gezorgd dat de grands prix niet op hetzelfde tijdstip worden gehouden als andere grote sportevenementen, zoals het WK voetbal. Het nieuwe seizoen begint op 25 maart in Australiƫ.