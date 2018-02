Rusland tevreden over uitspraak CAS

Het opheffen van de schorsing van 28 Russische wintersporters door het hof van sportarbitrage CAS is in Rusland met tevredenheid ontvangen. ,,Hiermee zijn de goede naam en reputatie van onze atleten gered”, zei voorzitter Alexander Zjoekov van het Russisch olympisch comité tegen persbureau Interfax.

Het CAS behandelde de afgelopen weken beroepen van 39 Russische sporters die door het IOC voor het leven waren geschorst van deelname aan Olympische Spelen vanwege hun betrokkenheid bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji. Het tribunaal hief de schorsingen van 28 Russen op. Zij kunnen daardoor in principe meedoen aan de komende Winterspelen in Pyeongchang.

Het Kremlin liet weten dat Rusland ervan uitgaat dat het IOC de uitspraak van het CAS zal accepteren. Een woordvoerder zei dat de regering alle sporters blijft bijstaan, als het moet ook juridisch. Rusland heeft steeds ontkend dat er in Sotsji sprake is geweest van een door de staat aangestuurd dopingsysteem.