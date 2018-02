WADA adviseert gebruik flesjes van Rio

Het wereldantidopingbureau WADA adviseert het IOC tijdens de komende Winterspelen in Pyeongchang een oude generatie flesjes te gebruiken om urine en bloed voor dopingcontroles in te bewaren. Die aanbeveling volgt na de zorgen die zijn ontstaan over de nieuwste lichting flesjes van Zwitserse makelij. Deze blijken na verzegeling handmatig te kunnen worden geopend en daarmee zijn ze vatbaar voor geknoei.

,,Ons dringende advies is het oude model te gebruiken. Dit moet worden beschouwd als een voorzorgsmaatregel die de betrouwbaarheid van de dopingcontroles in Pyeongchang garandeert”, zegt directeur Olivier Niggli in een verklaring van het WADA. Volgens het antidopingbureau zijn er nog genoeg flesje voorradig die bij de Zomerspelen in 2016 in Rio zijn gebruikt.

Het IOC is er alles aan gelegen dat er niets mis kan gaan bij de verzegeling van de flesjes. Tijdens de Winterspelen van Sotsji 2014 slaagden de Russen erin om ongemerkt vervuilde dopingmonsters van hun sporters te verwisselen voor ‘schone’.

Uit onderzoek van Duitse laboranten bleek onlangs dat het nieuwste model flesje niet betrouwbaar. Sommige verzegelde dopingmonsters konden na invriezen alsnog met de hand worden geopend. WADA heeft nu zelfs ontdekt dat dat ook al mogelijk is vóór het invriezen.