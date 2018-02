De Bakker stunt met winst tegen Frankrijk

Thiemo de Bakker heeft in de Daviscup voor een daverende stunt gezorgd in het openingsduel van Nederland tegen titelverdediger Frankrijk. De nummer 369 van de wereldranglijst boekte een klinkende overwinning op de mondiale nummer 25 Adrian Mannarino. De Nederlander rekende in drie sets af met zijn tegenstander: 7-6 6-3 6-3.

Nederland leidt het duel uit de eerste ronde van de Daviscup daarmee met 1-0. Later op de dag treft Robin Haase de nummer 33 van de wereldranglijst Richard Gasquet.

Met Mannarino trof De Bakker een andere tegenstander dan verwacht. Lucas Pouille trok zich op het laatste moment terug voor de wedstrijd en noopte de Nederlander een ander wedstrijdplan te kiezen. ,,Hij is een compleet andere speler”, zei een tevreden De Bakker na afloop over Mannarino. De tactiek ,,van heel veel vertragen” werkte prima. ,,De eerste set won ik een beetje lucky. Daarna ging het goed en haalde ik de breaks. Mijn service liep goed.”

Volgens De Bakker, die heel weinig speelde in de aanloop naar het treffen met Frankrijk, brengt de Daviscup altijd wat extra’s met zich mee. ,,Ik doe het altijd met heel plezier en pas goed in het Daviscupteam. Daarom gaat het zo goed.” Helemaal verrast was hij naar eigen zeggen niet . ,,Ik weet dat ik kan tennissen”, constateerde hij droogjes voor de camera van Ziggo.