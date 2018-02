Incident bij proces voormalig turnarts Nassar

Een vader van drie slachtoffers van de gewezen teamarts van de Amerikaanse turnsters Larry Nassar heeft geprobeerd hem in de rechtszaal aan te vallen. Dat gebeurde tijdens een proces in Charlotte waar Nassar, al veroordeeld tot celstraffen van zestig en 175 jaar, zich moet verantwoorden voor seksueel misbruik tijdens zijn werk bij een turnclub in Dimondale.

Randall Margraves, van wie twee van de drie dochters eerder op de dag getuigden tegen Nassar, vroeg de rechter of hij vijf minuten alleen met de voormalig arts in een afgesloten ruimte mocht doorbrengen. Toen dat verzoek werd afgewezen probeerde de man Nassar aan te vallen. Hij werd door bewakers overmeesterd. ,,Wat zouden jullie doen als je dit overkomt”, riep Margraves terwijl hij werd afgevoerd. Hoofdaanklager Angela Povilaitis probeerde de rust te herstellen: ,,Ik begrijp de frustratie van meneer Margraves, maar dit kan niet.”

Eerder onthulden meer dan 150 turnsters, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles, misbruikt te zijn door Nassar. Daarvoor kreeg hij een celstraf van 175 jaar, bezit van kinderporno had hem eerder al een straf van zestig jaar opgeleverd.