Kortere wedstrijd bij EK wielrennen

De wedstrijden om Europese wielertitels worden vanaf 2019 afgewerkt op kortere omlopen en over minder kilometers. Doel daarvan is de koersen aantrekkelijker te maken. De Europese wielerbond UEC heeft dat besloten tijdens een vergadering in Valkenburg, dit weekeinde locatie van het WK veldrijden.

De UEC kondigde aan dat vanaf 2019 de wegwedstrijd voor de mannen over een afstand tussen 150 en 180 kilometer gaat, afhankelijk van de circuits waarop wordt gefietst. De vrouwenwedstrijd zal een lengte hebben tussen de 100 en 120 kilometer. De tijdritten zullen in alle categorie├źn over dezelfde afstand gaan, ongeveer 25 kilometer.

De Noor Alexander Kristoff veroverde afgelopen najaar na een race over 241 kilometer in het Deense Herning de Europese titel op de weg. Bij de vrouwen was de titel voor Marianne Vos na een wedstrijd over ruim 120 kilometer. Dit jaar wordt het EK nog in de oude opzet verreden in het Schotse Glasgow.