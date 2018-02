Schoppende arbiter drie maanden geschorst

Scheidsrechter Tony Chapron is door de Franse voetbalbond voor zes maanden geschorst, waarvan drie voorwaardelijk. De 45-jarige arbiter heeft deze straf gekregen na het natrappen van Nantes-speler Diego Carlos in het duel met Paris Saint Germain.

De Franse bond had Chapron al tijdelijk op non-actief gezet. De tuchtcommissie heeft hem nu na een hoorzitting geschorst. Chapron heeft Carlos zijn excuses aangeboden.

De scheidsrechter werd in blessuretijd per ongeluk aangetikt en in zijn rug gelopen door Carlos. De arbiter struikelde daardoor en gaf de Braziliaan vervolgens een schop tegen het onderbeen. Alsof dat nog niet erg genoeg was, bestrafte Chapron de verbouwereerde voetballer ook nog eens met zijn tweede gele kaart.