Smeekens draagt vlag bij opening Spelen

Schaatser Jan Smeekens draagt op 9 februari de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang. Dat maakte Team NL bekend. Smeekens won bij de vorige Winterspelen in Sotsji het zilver op de 500 meter en is de regerend wereldkampioen op de kortste afstand. Hij was in 2017 de eerste Nederlander die de wereldtitel op de 500 meter veroverde.

Smeekens maakte vier jaar geleden een bizarre ontknoping mee op de 500 meter. De dertigjarige sprinter stond na de laatste race heel even als winnaar op het scorebord en dacht dat hij goud binnen had, maar de tijdwaarneming maakte een correctie en wees Michel Mulder als snelste aan. Smeekens moest genoegen nemen met het zilver.

Voor chef de mission Jeroen Bijl is Smeekens een voorbeeld voor velen. ,,Hij is een uniek sportman. Als eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter, een afstand die jarenlang door andere landen werd gedomineerd. Zijn verhaal uit Sotsji is bekend. Jan dacht daar heel even olympisch kampioen te zijn. Vervolgens bleek het goud voor zijn landgenoot Michel Mulder. Ik heb diep respect voor de wijze waarop Jan daar in Sotsji en de jaren daarna mee is omgegaan.”

Smeekens toonde zich vereerd. ,,Ik ben twee dagen geleden gebeld door Jeroen. Die vraag zag ik natuurlijk niet aankomen. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik vind het een enorme eer en het geeft me een gevoel van waardering voor wie ik ben en wat ik doe.”

De openingsceremonie in het Olympisch Stadion begint om 20.00 uur Zuid-Koreaanse tijd. In Nederland is het dan 12.00 uur.