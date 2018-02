Tennisser Dimitrov kan titel niet verdedigen

Tennisser Grigor Dimitrov kan de komende week zijn titel bij de Sofia Open niet verdedigen. De Bulgaar, nummer vier van de wereld, heeft te veel last van een schouderblessure om in eigen land in actie te komen.

,,Het was een moeilijke beslissing”, liet Dimitrov weten. ,,Afzeggen voor een thuistoernooi valt niet mee. Helaas had ik geen keus. Als ik nu ga spelen loop ik een groot risico dat mijn blessure verergert.”

Stan Wawrinka neemt in Sofia de opengevallen plaats in. De Zwitser, drievoudig winnaar van een grand slam, is op de weg terug na een knieblessure.