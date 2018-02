UCI-leiding akkoord met video-commissaris

Bij grote wielerkoersen is vanaf dit seizoen een video-commissaris actief, die op basis van tv-beelden kan ingrijpen wanneer er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden tijdens een wedstrijd. Die in het najaar reeds aangekondigde maatregel werd tijdens een vergadering van de internationale wielrenunie UCI goedgekeurd. De commissaris zal actief zijn tijdens de drie grote rondes, de vijf zogenoemde monumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) en bij de WK.

De video-commissaris kan de jury die actief is in de koers ondersteunen. De roep om een vorm van video-arbitrage werd vorig jaar groter nadat wereldkampioen Peter Sagan uit de Tour werd gezet omdat hij in volle sprint Mark Cavendish zou hebben aangetikt.

De UCI houdt bij alle wedstrijden bij ritten die eindigen in een massasprint de regel aan dat een verschil in tijd pas wordt doorberekend als het gat drie seconden is, mits dat vooraf is vastgelegd. Daarmee werd vorig jaar al geëxperimenteerd in de Ronde van Zwitserland en de Tour. Voorheen werd een seconde tijdverschil al doorgevoerd. Een verhoging moet tot minder stress leiden bij massasprints. Per wedstrijd bepalen organisatie en jury of de 3-secondenregel van toepassing is.