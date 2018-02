Van der Poel klaar voor man-tegen-man gevecht

Zelfs als Mathieu van der Poel zondagmiddag in een regenboogtrui naar het Wilhelmus staat te luisteren, zal hij niet verlost zijn van de ‘pijn van Bieles’. ,,Het verlies van de wereldtitel vorig jaar in Luxemburg is nog steeds een grote ontgoocheling. Dat ga ik hier in Valkenburg niet goed maken door te winnen”, zei de ontspannen ogende topfavoriet twee dagen voor het WK veldrijden.

Het is niet zo dat Van der Poel gehinderd wordt door de negatieve ervaring, maar als een geboren winnaar kan hij er slecht tegen als hij naast een belangrijke prijs grijpt door overmacht. De vier lekke banden van een jaar geleden deden hem de das om, niet de tegenstand van zijn enige rivaal Wout van Aert. Die Belg won de wedstrijd en geldt ook nu weer als de voornaamste opponent voor de 23-jarige renner die dit seizoen liefst 26 wedstrijden won.

,,Met zo’n aantal kun je wel zeggen dat het seizoen is geslaagd, misschien wel meer dan dat, maar een WK wordt zo belangrijk gemaakt. Soms vind ik dat wel wat jammer, want zou ik nu niet winnen, is dan alles wat ik heb gepresteerd minder waard. In de Formule 1 en het WK motorcross bijvoorbeeld wordt het hele seizoen door om de wereldtitel gestreden. Dat is eigenlijk veel eerlijker.”

Vrijdagmorgen reed Van der Poel vier of vijf verkennende rondjes over het loodzware parcours rond de Cauberg. Hij beging enkele foutjes en maakte zelfs een schuiver in de modder. ,,Zonder gevolgen”, zo zei hij lachend. ,,Ik probeer altijd in de verkenning hoe hard ik overal kan gaan, zodat ik precies weet waar ik wat op de rem moet trappen. Beter nu onderuit gaan dan zondag, hè.”

Wat hij van de vrijdagsessie heeft geleerd, is dat de race net als afgelopen zondag in Hoogerheide, in een vloek en een zucht beslist kan zijn. Kort na de start doemt er een verraderlijke schuine kant op. ,,Lukt het daar goed recht te blijven, dan kun je al wegrijden van de concurrentie. Als dat in de eerste ronde al kan, waarom niet? Je kunt maar beter een voorsprong hebben. Op dit parcours wordt het een duel van man tegen man, ploegmaten kunnen niet veel voor je betekenen.”