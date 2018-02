Vos zonder hoge verwachtingen naar WK cross

Over haar kansen op het WK veldrijden was Marianne Vos vrijdagmiddag heel duidelijk. ,,Ik behoor zeker niet tot de favorieten voor de regenboogtrui. Niemand van de Nederlandse ploeg trouwens, we zijn allemaal een beetje outsiders”, zei de zevenvoudig wereldkampioene in deze discipline.

Vos treedt aan in Valkenburg na een zeer moeizaam verlopen winter waarin ze langdurig aan de kant moest blijven wegens ziekte. Pas afgelopen weekend, na haar vierde plaats in Hoogerheide, besloot ze mee te doen aan de mondiale titelstrijd.

,,De laatste intensieve training heeft me een goed gevoel gegeven, maar ook niet meer dan dat. Hoogerheide verliep vorige week wel goed. Toch mag je niet te veel waarde hechten aan de klassering, als je ziet welk parcours er hier ligt. Dit is totaal iets anders: technisch, zwaar, veel lopen, Hoogerheide was ‘bollen’, daar kon ik met de snelheid van de wegtraining op Mallorca veel compenseren.”

Vos ziet in titelverdedigster Sanne Cant de topfavoriet. ,,Ze rijdt het hele seizoen vrij dominant. Dit is niet per se het parcours wat haar het best ligt, maar met haar techniek kan ze goed uit de voeten.”