WK veldrijden in 2021 in Oostende

De wereldkampioenschappen veldrijden van 2021 worden gehouden in Oostende. De internationale wielrenunie UCI besloot daartoe tijdens een vergadering in Valkenburg, waar dit weekeinde om de regenboogtruien wordt gestreden. Daarmee keert de belangrijkste cross van het jaar na vijf jaar terug in het land waar veldrijden een status heeft vergelijkbaar met langebaanschaatsen in Nederland. De WK van 2016 werden verreden in Zolder.

Oostende organiseerde vorig jaar de Belgische kampioenschappen. Een deel van het parcours loopt over het Noordzeestrand. Volgend jaar is de wereldtitelstrijd in het Deense Bogense, het jaar erop in het Zwitserse Dübendorf.