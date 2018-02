Wozniacki uitgeschakeld in Sint-Petersburg

Tennisster Caroline Wozniacki, sinds kort weer de nummer één van de wereld, is uitgeschakeld in de kwartfinale van het WTA-toernooi van Sint-Petersburg. De winnares van de Australian Open verloor van Daria Kasatkina. De als achtste geplaatste Russische won in twee sets, 7-6 (2) 6-3.

De 27-jarige Deense, als eerste geplaatst, had in haar openingspartij in Sint-Petersburg, tegen de jeugdige Russische Anastasia Potapova, slechts een game weggegeven.

Petra Kvitova schakelde de als tweede geplaatste Jelena Ostapenko uit. De Tsjechische deed dat in twee sets, 6-0 6-2.