Amerikanen al door in Daviscup

De Amerikaanse tennissers weten zich na twee enkelspelen en het dubbelspel al zeker van de kwartfinales van de Daviscup. Het team van captain Jim Courier leidt in Nis met 3-0 en kan niet meer worden bijgehaald door gastploeg Servië.

De confrontatie tussen 32-voudig Daviscupwinnaar Amerika en eenmalig winnaar Servië (2010) begon met een zege van Ryan Harrison op Laslo Djere: 6-7 (4) 2-6 7-5 6-4. John Isner rekende vervolgens af met Dusan Lajovic: 6-4 6-7 (7) 6-3 3-6 7-6 (4). Harrison en Steve Johnson haalden het derde en winnende punt binnen door in het dubbelspel Nikola Milojevic en Miljan Zekic te verslaan: 6-7 (3) 6-2 7-5 6-4.

Zwitserland, winnaar van de Daviscup in 2014 dankzij Roger Federer en Stan Wawrinka, is ook na drie partijen al uitgeschakeld. De Zwitsers traden in Astana zonder die twee topspelers aan en waren niet opgewassen tegen Kazachstan.