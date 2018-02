Brand: niet nog eens vierde

Lucinda Brand pakte brons bij het WK veldrijden. Het was een genoegdoening nadat ze in 2016 in Zolder al eens net naast het podium belandde. ,,Onderweg moest ik wel een keer denken aan dat WK. Ik dacht: wat er ook gebeurt, ik mag nu niet op een wereldkampioenschap in eigen land weer met een vierde stek genoegen nemen”, vertelde de Rotterdamse, die de Belgische Sanne Cant naast zich op de hoogste trede van het podium wist. De Amerikaanse Katie Compton pakte het zilver.

,,Ik had een goede start”, keek Brand terug. ,,Maar na de eerste moeilijke sectie crashte ik in de hekken. Ik had het gevoel dat er wel twintig rensters me voorbij kwamen. Ik herpakte mezelf wat en toen ik hoorde dat ik op de zevende plaats lag, kreeg ik weer wat moraal.”

Brand, die eerder dit jaar Nederlands kampioen werd, trof in Valkenburg een superlastig parcours. ,,Ik ben niet de meest technische renster, maar ik kan wel uit de voeten op deze omlopen. Dat heb ik wel bewezen nu.”

In de slotronde achterhaalde ze de Luxemburgse Christine Majerus, die lang op de derde plaats had gereden. ,,Ik had me voorgenomen echt alles te geven en uitgewoond over de finish te komen. Het was best lastig om Majerus nog te pakken te krijgen. Maar na de lange slingerende afdaling kwam ik op een gegeven moment schouder aan schouder met haar te rijden. Ik maakte er een mentaal spelletje van door zo veel mogelijk staand op de pedalen verder te rijden. Dat pakte goed uit, want even verderop stonden de jongens van de nationale juniorenploeg te schreeuwen: ‘je hebt een gaatje, je hebt een gaatje!’. Dat hielp me wel op het resterende stukje naar de streep.”