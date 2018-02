Brand verovert brons op WK veldrijden

Lucinda Brand heeft brons veroverd op het WK veldrijden in Valkenburg. De Nederlands kampioene kwam 26 seconden na Sanne Cant binnen. De Belgische verdedigde met succes haar wereldtitel. Het zilver was voor de Amerikaanse Katie Compton.

Voor Brand was het de eerste keer dat ze bij een wereldtitelstrijd het podium bereikte. In de vierde en laatste ronde slaagde ze erin de op de derde plaats rijdende Luxemburgse Christine Majerus te achterhalen. Op het loodzware parcours hield de 28-jarige Rotterdamse, in dienst van Team Sunweb, stand.

Cant nam al in de eerste ronde de leiding, maar zag in de derde ronde Compton voorbij komen en enige afstand nemen. De Amerikaanse was al vier keer eerder op het podium geĆ«indigd met drie zilveren en een bronzen medaille. Cant, dit seizoen een klasse apart, kwam terug en nam weer afstand van haar enige serieuze rivale in Valkenburg. ,,Het was zwaar, misschien wel de zwaarste cross die ik ooit gereden heb”, vertelde de 27-jarige Vlaamse. ,,Ik dacht bij het ingaan van de laatste ronde dat ik hier tweede ging worden. Het was ontzettend moeilijk om het gat te dichten en ook daarna bleef het verschil klein. Ik kon me geen foutje permitteren, mijn benen ontploften.”