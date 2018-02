Hordeloper Smet onder limiet WK indoor

Hordeloper Koen Smet heeft zich geplaatst voor de WK indooratletiek begin maart in Birmingham. De 25-jarige Amsterdammer dook bij wedstrijden in het Zwitserse Magglingen onder de limiet op de 60 meter horden. Smet noteerde zelfs een persoonlijk record van 7,65 seconden. De limiet voor Birmingham staat op 7,70.

Smet reageerde dolenthousiast vanuit Zwitserland: ,,Eindelijk de limiet. Dit was al mijn elfde race dit indoorseizoen. Ik zit helemaal te trillen, strak van de adrenaline”, zei hij tegen de Telegraaf. ,,Het ging het hele seizoen al goed, alleen die toptijd kwam maar niet. Ik had met een paar Italianen afgesproken hier aan de start te verschijnen, zodat we veel tegenstand van elkaar hadden. Nu hoeven we niet meer te jagen op de limiet.”

Smet kwam voor het laatst in 2014 aan de start van een internationaal toernooi, de WK Indoor in Sopot. Het jaar ervoor veroverde hij nog een zilveren medaille op de 110 meter horden bij de EK onder 23 (beloften).