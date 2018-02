Tafeltennisster Li Jie heeft bij de Europese Top 16 de halve finales bereikt. De 33-jarige titelverdedigster uit Nederland rekende in de kwartfinales in vijf games af met de Duitse Sabine Winter: 4-1 (11-5 11-4 10-12 11-5 11-8).

De van oorsprong Chinese Jie is als eerste geplaatst op de Europese Top 16. Ze had in de eerste ronde gewonnen van de Russin Polina Michailova (4-0). Jie neemt het zondag in de halve finale op tegen de Roemeense Elizabeta Samara.