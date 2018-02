Mapfre blijft Brunel en Akzo Nobel voor

Het Nederlandse zeilteam van Brunel is bij de havenrace in het Chinese Guangzhou op de tweede plaats geëindigd. Team Akzo Nobel finishte als derde in de wedstrijd voor deelnemers aan de Volvo Ocean Race.

Brunel en Akzo Nobel kwamen niet in de buurt van het winnende Mapfre. De Spaanse ploeg verstevigde de leidende positie in het klassement van de havenraces. Brunel blijft derde in de algemene rangschikking maar verkleinde de achterstand op nummer twee Dongfeng, met Carolijn Brouwer aan boord. Akzo Nobel bekleedt de vierde plaats in het algemeen klassement.