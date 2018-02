Mogelijk nog vijftien Russen naar Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité IOC laat een onafhankelijk panel nog eens kijken naar de mogelijke deelname van dertien Russische atleten en twee Russische coaches aan Winterspelen in Pyeongchang. Dat heeft woordvoerder Mark Adams van het IOC zaterdag in Zuid-Korea laten weten.

De dertien sporters en twee coaches maken deel uit van een groep van 28 Russen die door het hof van sportarbitrage CAS zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji. Het CAS vond dat er onvoldoende bewijs was en hief hun schorsingen op. Dertien van hen zijn niet meer actief in de sport. De Russische topschaatsers Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov zitten niet bij de groep van vijftien Russen.

Het IOC liet donderdag al weten dat het niet van plan is de 28 Russen die door het hof van sportarbitrage CAS zijn vrijgesproken, zonder meer uit te nodigen voor de komende Winterspelen in Pyeongchang. Het panel dat zich nu over de kwestie gaat buigen staat onder leiding van Válerie Fourneyron. Deze Franse ex-minister van Sport leidde ook de commissie die uiteindelijk besloot dat 169 Russische sporters onder neutrale vlag welkom zijn in Zuid-Korea.