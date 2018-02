Nederland op achterstand in Daviscup

Nederland is na het dubbelspel in het Daviscupduel met titelverdediger Frankrijk op achterstand gezet: 1-2. Robin Haase en Jean-Julien Rojer bogen op het hardcourt van de olympische hal van Albertville in vier sets voor het sterke Franse koppel Pierre Hugues Herbert en Nicolas Mahut: 7-6 (6) 3-6 7-6 (3) 7-6 (2).

De twee landen waren na de enkelspelen op vrijdag in evenwicht (1-1). Thiemo de Bakker, de nummer 369 van de wereld, begon met een stunt tegen Adrian Mannarino: 7-6 6-3 6-3. Richard Gasquet voorkwam daarna tegen Haase dat Oranje op 2-0-voorsprong kwam (6-4 7-6 3-6 7-5). De beslissing moet nu zondag komen in de enkelspelen. Daarin komen voor Oranje in principe weer Haase en De Bakker in actie.

Aanvankelijk zou Matwé Middelkoop aan de zijde van Rojer tennissen in het dubbelspel, maar teamcaptain Paul Haarhuis besloot op het laatste moment zijn opstelling te wijzigen en liet Haase weer opdraven.

Haase en Rojer weerden zich goed tegen Mahut en Herbert, gerespecteerde dubbelspelers met twee grandslamtitels op hun naam. Er waren in de eerste set volop kansen voor de Nederlanders om te breken, maar geen enkele werd benut. Het kwam aan op een tiebreak, waarin de Fransen het afmaakten na een misser van Haase.

In het tweede bedrijf domineerden Herbert en Mahut, maar de derde set ging weer gelijk op en moest opnieuw in een tiebreak worden beslist. Dit keer sloegen de Nederlanders wel toe en brachten ze de spanning terug in de wedstrijd. In de vierde set waren de Nederlanders weer kansrijk en leken ze het op een vijfde set aan te laten komen, maar de Fransen sleepten er een opnieuw een tiebreak uit en daarin braken ze het Hollandse verzet definitief.

,,Deze nederlaag komt hard binnen”, zei teamcaptain Paul Haarhuis tegen Ziggo Sport. ,,Voor mijn gevoel waren we de betere, we hadden meer kansen en meer breekpunten. Zij waren net iets beter in de tiebreaks van de eerste en de vierde set. Hopelijk is het niet een cruciaal punt.”

Frankrijk veroverde afgelopen jaar de Daviscup door België in de finale met 3-2 te verslaan. De Nederlandse tennissers zijn na vier jaar terug op het hoogste niveau van het landentoernooi. Oranje dwong in september promotie naar de wereldgroep af door Tsjechië in Den Haag met 3-2 te verslaan.