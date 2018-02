Tennissters Babos en Koslova naar finale

De finale van het tennistoernooi van Taipei gaat zondag tussen Katerina Koslova uit Oekraïne en de Hongaarse Timea Babos.

Koslova versloeg zaterdag de Duitse Sabine Lisicki in de halve eindstrijd (7-5 6-4). Lisicki speelde in de hoofdstad van Taiwan haar eerste halve finale in ruim twee jaar. De voormalige nummer twaalf van de wereld worstelt al lange tijd met knieproblemen. Ze is afgezakt naar de 246e positie van de mondiale tennisladder.

De als vierde geplaatste Babos rekende in haar halve finale in twee sets af met de Chinese Yafan Wang: 6-3 6-4.