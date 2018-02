Valverde verstevigt koppositie in Valencia

Alejandro Valverde heeft de vierde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. Het was de zwaarste etappe in de vijfdaagse rittenkoers met zeven beklimmingen. De Spanjaard van Movistar was al leider nadat hij donderdag de tweede etappe had gewonnen.

De Brit Adam Yates eindigde als tweede, de Spanjaard Luis Léon Sanchez werd derde.

De rit eindigde met een klim in Cocentaina waar Valverde de ontsnapte Yates zo’n 200 meter voor de streep achterhaalde. Sanchez kon Yates net niet meer passeren, maar behield zijn tweede plaats in het algemeen klassement. Wout Poels stond daarin vierde, maar hij kwam als twintigste binnen waardoor hij een top tien-notering verspeelde. De Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo werd vijfde en handhaafde zich wel in de top van het klassement. Zondag volgt nog een grotendeels vlakke rit van Paterna naar Valencia.