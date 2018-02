Visser nadert Nederlands record 60 horden

Hordeloopster Nadine Visser heeft haar vorm onderstreept met een persoonlijk record op de 60 meter horden. De Nederlandse atlete snelde in de wedstrijd uit de World Indoor Tour in Karlsruhe naar 7,91 in de series. Daarmee bleef ze nog maar twee honderdsten verwijderd van het belegen Nederlands indoorrecord van Marjan Olyslager, dat sinds 1989 op 7,89 staat. Visser verbeterde haar persoonlijk record met één honderdste.

In de finale kon ze zich niet verbeteren. De 22-jarige Noord-Hollandse kwam als zesde over de finish in 7,97. De Amerikaanse Sharika Nelvis won in 7,80. Visser liep vorige week in haar eerste race van dit seizoen al meteen onder de limiet voor de WK indoor, begin maart in Birmingham. Ze noteerde toen in Berlijn 7,98, ruim sneller dan de vereiste 8,14.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon eindigde op de vierde plaats met een hoogte van 5,60. Hij bleef ver verwijderd van de WK-limiet, die is gesteld op 5,78. De Duitser Raphael Holzdeppe verraste met een hoogte van 5,88. Hij won voor de Franse wereldrecordhouder Renaud Lavillenie, die over 5,83 ging.

De Chinese sprinter Bingtian Su won de 60 meter bij de mannen in een snelle 6,47, exact één tiende boven het wereldrecord van 6,37 dat de Amerikaan Christian Coleman onlangs neerzette.De Ethiopische hardloopster Genzebe Dibaba soleerde naar de zege op de 1500 meter in 3.57,45 en kwam behoorlijk dicht in de buurt van haar wereldrecord, dat op 3.55,17 staat.