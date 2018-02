Vonn wint in Garmisch-Partenkirchen

Lindsey Vonn heeft de afdaling in Garmisch-Partenkirchen op haar naam geschreven. De 33-jarige Amerikaanse skiester bleef Sofia Goggia uit Italië nipt voor (0,02) op de Kandahar-piste. De Zwitserse Cornelia Hütter moest genoegen nemen met brons tijdens de voorlaatste wereldbekerwedstrijd voor de Winterspelen in Pyeongchang.

Vonn vierde haar tachtigste zege in de wereldbeker en haar derde op rij in Garmisch-Partenkirchen. Ze is nog maar zes overwinningen verwijderd van het record van de Zweed Ingmar Stenmark, de succesvolste skiër aller tijden.