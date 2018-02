Vos ziet twijfels bevestigd

Marianne Vos startte met niet al te veel zelfvertrouwen op het WK veldrijden en kon geen rol van betekenis spelen. ,,Nee, dit was geen geslaagd project te noemen”, concludeerde zevenvoudig wereldkampioene Vos nadat ze op ruime afstand van winnares Sanne Cant als achttiende was gefinisht. ,,Ik had natuurlijk al twijfels en die zijn bevestigd. Op dit parcours kwam het aan op conditie en die was ontoereikend. Eigenlijk bleek dat al in de beginfase toen een aantal rensters direct al een heel eind wegreden. Ik hoopte nog op een klein wondertje maar dat mocht niet zo zijn.”

Vos begon haar seizoen pas laat en was er na een aanhoudende verkoudheid ook weer snel uit. Na een trainingsstage op Mallorca reed ze vorige week in Hoogerheide pas haar eerste cross van dit kalenderjaar. Daar werd ze vierde en besloot ze om te starten op het WK in Valkenburg. ,,Vorig jaar was het een enorme teleurstelling dat ik er zo dichtbij was. Nu kwam ik niet eens in de buurt. Het is niet fijn om zo rond te moeten rijden op een WK in eigen land. Op techniek verloor ik het niet, wel op de loopstroken en de stukken bergop.”