Golfer Luiten elfde in Kuala Lumpur

Golfer Joost Luiten heeft het Maybank Championship in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur afgesloten als gedeeld elfde. De Rotterdammer had zaterdag na een ronde van 66 slagen (6 onder par) al een sprong gemaakt in het klassement. Op de slotdag ging hij rond in 68 slagen waarmee hij nogmaals vijftien plaatsen steeg. De Indiër Shubhankar Sharma stuntte door na een slotronde van 62 (10 onder par) er met de hoofdprijs vandoor te gaan.

De 21-jarige Sharma liet liefst tien bogeys noteren en kwam op een totaalscore uit van 267 slagen. Daarmee hield hij de Spanjaard Jorge Camillo één slag achter zich. Het leverde de Indiër 400.000 euro op. Luiten sloot af met 274 slagen.

,,Een elfde plek is zeker niet slecht nadat je op vrijdag maar net de cut hebt gehaald”, meende Luiten. ,,Helaas maak ik vandaag wel twee foutjes op par-5 holes, die houden me uit de top 5. Al met al was het een goede week.”