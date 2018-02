Henao weer kampioen van Colombia

Wielrenner Sergio Henao mag opnieuw een jaar in de kampioenstrui van Colombia rijden. De dertigjarige renner van Sky wist in de laatste ronde door Medellin zijn medevluchters te lossen en kwam solo over de finish. Henao, meesterknecht van Chris Froome bij de Britse ploeg, pakte zo voor het tweede jaar op rij de nationale titel. De Colombiaan schreef afgelopen jaar ook de etappekoers Parijs-Nice op zijn naam.

Oscar Quiroz eindigde als tweede, Diego Ochoa werd derde. Jarlinson Pantano, ploeggenoot van Bauke Mollema en Boy van Poppel bij Trek-Segafredo, moest genoegen nemen met de vierde plaats.