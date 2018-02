Hill staat Verweij ook bij in Zuid-Korea

Koen Verweij krijgt ook tijdens zijn olympische races op de 1000 en 1500 meter op het ijs in Gangneung steun van de Australische coach Desly Hill. Beiden werkten eerder dit seizoen al samen tijdens wereldbekers en de NK afstanden. Hill, toch al als coach actief bij de Winterspelen, vervangt Kosta Poltavets, die vanwege de Russische dopingkwestie bij Pyeongchang 2018 ontbreekt. Onder leiding van de Russische bondstrainer beleeft Verweij in dit olympische seizoen een opmerkelijk comeback.

Bondscoach Geert Kuiper, de man die Verweij tijdens de olympische ploegachtervolging en massastart onder zijn hoede heeft, vindt de interim-functie van Hill niet meer dan logisch. ,,Er verandert eigenlijk niks en dat moet je ook niet willen zo vlak voor de Winterspelen. Of ik Koen ook had willen coachen? Ja, natuurlijk, maar ik ben er toch wel als er ergens iets is dat om een oplossing vraagt.”

Verweij zelf wimpelde na de training met Kuiper voor de tweede dag op rij alle interviewverzoeken af. ,,Er komt deze week nog wel een persmoment met mij”, beloofde hij.