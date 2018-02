IOC geschokt door misbruikschandaal Nassar

Tien dagen na de uitspraak in het misbruikschandaal rond de Amerikaanse turnarts Larry Nassar heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verklaard ,,diep geschokt en bedroefd” te zijn over hetgeen in de Verenigde Staten is gebeurd. Het uitvoerend comité van het IOC bracht zijn ,,morele ondersteuning en medeleven” naar buiten voor de slachtoffers van het misbruik, onder wie tal van Amerikaanse topturnsters.

,,We zijn verheugd over de moed van de slachtoffers die getuigenissen hebben afgelegd”, staat in een verklaring van de mondiale olympische sportbond. Het IOC sprak ook de waardering uit over het fonds dat het Amerikaans olympisch comité heeft opgericht om de slachtoffers bij te staan.

Nassar kreeg in de misbruikzaak rond de Amerikaanse turnploeg een celstraf van 175 jaar opgelegd.