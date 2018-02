Noord-Korea stuurt ‘staatshoofd’ naar Spelen

Noord-Korea stuurt parlementsvoorzitter Kim Yong-nam naar Zuid-Korea, voor een bezoekje aan de Olympische Spelen. De negentigjarige Kim, formeel het staatshoofd van de Noord-Koreanen, voert de afvaardiging van zijn land aan. Het is de bedoeling dat hij vrijdag arriveert in Zuid-Korea en daar drie dagen blijft. Mogelijk komt hij ook naar de openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang.

Noord-Korea, dat wordt geleid door Kim Jong-un, doet met 22 sporters mee aan de Spelen in buurland Zuid-Korea. De atleten komen uit in vijf sportdisciplines: kunstschaatsen, ijshockey, shorttrack, alpineskiën en langlaufen. ‘Noord’ en ‘Zuid’ doen onder één vlag mee aan de openingsceremonie, komende vrijdag. Beide landen hadden daar onderling al een akkoord over gesloten. De buurlanden betreden het stadion onder de naam ‘Korea’. De vlag wordt gedragen door twee sporters, van elk land één.