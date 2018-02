Roelandts klopt Van Poppel in Valencia

Jurgen Roelandts heeft de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner van BMC won na 135 kilometer tussen Paterna en Valencia de sprint nipt voor Danny van Poppel van LottoNL-Jumbo. De Fransman Clément Venturini werd derde.

De eindzege in de Ronde van Valencia is voor Alejandro Valverde. De Spaanse kopman van Movistar won de tweede en vierde etappe en blijft in het eindklassement Luis Léon Sanchez veertien seconden en Jakob Fuglsang 26 seconden voor.