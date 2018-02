Smolders wint Grote Prijs in Bordeaux

Springruiter Harrie Smolders heeft de Grote Prijs van Bordeaux gewonnen. De 37-jarige Smolders bleef met Emerald foutloos in de barrage met veertien deelnemers en was met 33,06 seconden bovendien de snelste. Smolders, die vorig jaar de Global Champions Tour won, verdiende bijna 40.000 euro.

Jur Vrieling eindigde op de rug van VDL Glasgow van ’t Merelsnest als tweede. Deze combinatie was iets langzamer dan Smolders (33,62). Vrieling nam 24.000 euro mee naar huis. De Fransman Simon Delestre moest met Gain Line voor eigen publiek genoegen nemen met de derde plaats (34,60 seconden).

,,Winnen verveelt nooit”, zei Smolders, die de laatste tijd grossiert in overwinningen. ,,Ik moest als laatste van start in de barrage. Jur was net voor mij en ging aan de leiding, dus ik wist precies wat ik moest doen en Emerald kent met al zijn ervaring het spelletje. Dat heeft vandaag wel de doorslag gegeven.”