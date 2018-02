Tennissers buigen voor Frankrijk in Daviscup

De Nederlandse tennissers hebben het duel met titelhouder Frankrijk in de Daviscup verloren. Robin Haase moest in vijf sets buigen voor Adrian Mannarino, die de Fransen het beslissende derde punt bezorgde: 3-1. De partij op het hardcourt in Albertville duurde bijna 4,5 uur: 4-6 7-6 (5) 7-5 6-7 (2) 7-5.

In Frankrijk trof de ploeg van captain Paul Haarhuis de titelhouder en nummer één van de ranglijst. Op papier een ongelijke strijd, want de Fransen beschikken met Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Mannarino en Richard Gasquet liefst vier tennissers die boven de Nederlandse kopman Haase staan op de mondiale ranking. Tsonga en Pouille haakten echter geblesseerd af en na de stunt van Thiemo de Bakker in de eerste partij tegen Mannarino dacht Oranje even aan een grote verrassing. Haase vocht voor wat hij waard was, maar drie keer stapte hij als verliezer van de baan.

Hij moest moest eerst in vier sets buigen voor Richard Gasquet en verloor zaterdag met Jean-Julien Rojer aan zijn zijde ook het dubbelspel. Haase stond zondag tegen Mannarino voor de taak om de stand gelijk te trekken en er een beslissende vijfde partij uit te slepen. Hij begon goed met winst van de eerste set, maar raakte het initiatief kwijt nadat hij de tweede set via een tiebreak had verloren.

Haase kwam op eigen service steeds in de problemen en moest ook de derde set afstaan. Mannarino had vervolgens op 5-4 de kans de wedstrijd uit te serveren, maar juist op dat moment richtte Haase zich op. De Hagenaar redde zich via de tiebreak en dwong daarmee een beslissende set af. Hij overleefde daarin de nodige breakpoints voor Mannarino, maar moest in de twaalfde game alsnog zijn service afstaan en verloor daarmee de partij.

Het Nederlandse Daviscupteam dwong vorig jaar promotie naar de wereldgroep af, maar zal die plek nu in september moeten gaan verdedigen in de play-offs om promotie/degradatie. Op 10 april is de loting voor de play-offs.

Frankrijk neemt het in de kwartfinales op tegen Italië. De andere duels zijn Spanje – Duitsland, Kroatië – Kazachstan en de Verenigde Staten – België.