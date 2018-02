De Hongaarse tennisster Timea Babos heeft het WTA-toernooi van Taipei gewonnen. Ze was in de finale in twee sets de baas over de Oekraïense Katerina Kozlova: 7-5 6-1. De wedstrijd duurde een kleine anderhalf uur.

Babos (24) won het toernooi in de Taiwanese hoofdstad ook al in 2015. Het was de vierde toernooizege uit haar loopbaan. De 23-jarige Kozlova had voor het eerst een finale op het hoogste niveau bereikt.