Tennisster Kvitova onttroont Mladenovic

Tennisster Petra Kvitova heeft het WTA-toernooi van Sint-Petersburg op haar naam geschreven. De 27-jarige Tsjechische, nummer 29 op de wereldranglijst, versloeg in de finale titelverdedigster Kristina Mladenovic. De Française moest diep buigen voor haar opvolgster: 6-1 6-2.

Kvitova had in de halve finale afgerekend met Julia Görges, de Duitse nummer vijf van de plaatsingslijst (7-5 4-6 6-2). Mladenovic, als vierde geplaatst en tiende van de wereld, bereikte de eindstrijd met winst op Daria Kasatkina (3-6 6-3 6-2). De Russin had een ronde eerder Caroline Wozniacki verslagen, de Deense winnares van de Australian Open en nieuwe nummer één van de wereld.

De ongeplaatste Kvitova vierde haar 21e toernooizege op de WTA Tour. Mladenovic blijft op één titel staan.