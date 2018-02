Van Aert: een van mijn beste dagen ooit

Voor de derde keer op rij veroverde de Belg Wout van Aert de wereldtitel veldrijden. Zijn landgenoot Roland Liboton lukte dat voor het laatst vroeg in de jaren tachtig van de vorige eeuw. ,,Renners die dit voor mij hebben gedaan zijn iconen in de sport”, zei de 23-jarige winnaar in Valkenburg. ,,Hier heb ik zo hard voor gewerkt.”

Hoewel titelverdediger was zijn overwinning toch enigszins verrassend, want de Nederlander Mathieu van der Poel was hem vrijwel het hele seizoen de baas geweest. Maar op de dag dat het moest steeg Van Aert boven zichzelf uit. ,,Dit is een van mijn beste dagen ooit op de fiets geweest. Ik kan niet geloven dat ik de wedstrijd op deze manier heb kunnen winnen. Mentaal zat ook alles goed en ik kon een uur lang over mijn limiet gaan.” Van Aert zette de concurrenten op een enorme achterstand en kon in de laatste ronde genieten van zijn aanstaande zege. Zijn landgenoot Michael Vanthourenhout finishte op 2.13 als tweede, daarachter volgde Van der Poel als derde.