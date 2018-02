Van der Poel komt er niet aan te pas op WK

Mathieu van der Poel is er opnieuw niet in geslaagd zijn overmacht in het veldrijden om te zetten in de wereldtitel. Voor eigen publiek nota bene moest de Nederlander in Valkenburg diep buigen voor titelverdediger Wout van Aert. De Belg ging er in de tweede van zeven ronden vandoor in de Limburgse modder en breidde zijn voorsprong uit naar ongekende omvang. Van der Poel moest zelfs de Belg Michael Vanthourenhout voor laten en genoegen nemen met een bronzen plak.

Het was de derde keer op rij dat Van Aert de regenboogtrui veroverde. Van der Poel was in 2015 op 20-jarige leeftijd de jongste wereldkampioen ooit. Dit seizoen was hij vrijwel altijd oppermachtig, maar de belangrijkste cross van deze winter eindigde in een ontgoocheling voor de zoon van oud-wereldkampioen Adrie van der Poel.

Van der Poel had een bescheiden start en reed als zevende naar de eerste lastige strook. De topfavoriet was de enige die niet van de fiets ging en lag halverwege de eerste ronde al op kop. Zoals verwacht was Van Aert de enige die nog kon aanhaken. Een andere Belg Michael Vanthourenhout volgde kort achter het tweetal. Maar Van der Poel bleek niet in goeden doen. De gewenste alleengang, vroeg in de wedstrijd, bleef uit.

De Nederlander moest Van Aert juist laten lopen en zag Vanthourenhout zich in zijn wiel nestelen. Bij de tweede doorkomst had Van Aert al een voorsprong van 25 seconden. De Belg was eerder deze winter onder meer in Bredene en Namen al te sterk geweest voor zijn eeuwige rivaal, maar toen waren er aanwijsbare redenen (een val, materiaalpech) waardoor hij kon wegrijden. Nu oogde Van der Poel geen moment als de onaantastbare crosser die al 26 zeges op zak had. Het verschil liep uit naar meer dan twee minuten.

Zo leverde een WK in eigen land opnieuw geen Nederlands succes op. Van de acht edities was alleen in 2000 in Sint-Michielsgestel Richard Groenendaal een winnaar voor eigen publiek. De ‘nederlaag’ van Van der Poel leek een beetje op het tegenvallende optreden van Lars Boom in 2009, toen hij er in Hoogerheide als topfavoriet niet aan te pas kwam en de Belg Niels Albert, de huidige coach van Van Aert, er met de regenboogtrui vandoor ging.