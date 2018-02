Van der Poel voelt zich op waarde geklopt

Verliezen is niet leuk, zeker niet als je vrijwel de hele winter oppermachtig bent. Maar veldrijder Mathieu van der Poel reageerde gelaten op zijn derde plaats bij het WK in Valkenburg, op ruime afstand van de Belgische wereldkampioen Wout van Aert. ,,Ik heb vaker gezegd: als ik op waarde word geklopt, kan ik ermee leven”, zei Van der Poel, die zijn seizoen met reeds 26 zeges nog steeds geslaagd noemde. ,,Maar een wereldtitel had het kunnen afmaken.”

,,Als je op tweeënhalve minuut binnenkomt, kun je niet zeggen dat je onverdiend verloren hebt. Mensen zeiden vooraf allemaal dat het niet meer mis kon gaan, maar ik heb er steeds rekening mee gehouden dat het wel kon gebeuren. Een WK is heel wat anders dan de rest van het seizoen. Het heeft niets met elkaar te maken. Met een WK begin je op nul, of je nou 26 keer hebt gewonnen of niet”, vertelde de zoon van oud-wereldkampioen Adrie van der Poel.

Zelf was hij drie jaar geleden in Tábor al een keer de beste. ,,Mentaal is het lastig als je vroeg in de wedstrijd merkt dat je het niet gaat redden. Hij reed metertje voor metertje weg en ik begon te sukkelen. Op een parcours als dit moet je echt goed zijn.”

Vorig jaar was er frustratie na een tweede plaats en vier lekke banden in het Luxemburgse Bieles. Een jaar later kon hij er nog niet over uit, vertelde hij vrijdag. ,,Nu kan ik weer een jaar op frustratie rijden”, zei hij nu met een lachje. ,,Nee, op deze manier kan ik er iets meer mee leven.” De gedachten gingen naar Sven Nys, de Belg die ook vaak favoriet was, maar slechts twee keer won. ,,Maar ik hoop dat ik zo’n carrière heb als hij, dat zou geweldig zijn.”

,,Ik was dit seizoen de beste veldrijder, maar Wout van Aert won de wereldtitel voor de derde keer op rij en dat is iets unieks”, sprak hij waarderend over zijn ‘eeuwige’ rivaal. In de schaduw reed Lars van der Haar naar de vijfde plaats, het maximaal haalbare voor de Woudenberger die de afgelopen weken last had van een blessure aan het bovenbeen. ,,Ik ben trots op mijn prestatie. Dit is de plek die ik wilde hebben. Ik had een goede start, maar merkte dat het te hard ging. Daarna heb ik me erop gefocust zo min mogelijk fouten te maken.”