Voor Van der Poel telt alleen het goud

Veldrijder Mathieu van der Poel hoopt een zeldzaam goed seizoen zondag te bekronen met de wereldtitel. Hoewel hij vindt dat het belang van het WK soms wordt overschat is het veroveren van de regenboogtrui welhaast een must voor de Nederlander, die vorig jaar in Bieles door materiaalpech werd gestuit. De Belg Wout van Aert ging er destijds met de wereldtitel vandoor. De pijn voelt Van der Poel, voor wie zilver of brons niet telt, nog steeds. ,,Ook als ik dit keer win, is dat niet weg”, erkende hij vrijdag.

Maar met 26 zeges op zak vindt Van der Poel zijn seizoen eigenlijk al geslaagd. ,,Misschien wel meer dan dat, maar een WK wordt zo belangrijk gemaakt.” Van Aert zal ook nu zijn voornaamste en wellicht enige concurrent zijn. Het tweetal is in de modder een klasse apart. De belangrijkste wedstrijd van dit WK begint om 15.00 uur.