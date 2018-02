Warriors en Cavaliers onderuit

Denver Nuggets is het tweede team in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA dat erin geslaagd is voor de tweede keer dit seizoen Golden State Warriors te verslaan. Een driepunter van Nikola Jokic leidde in het vierde kwart de ondergang van de titelverdediger in. De thuisploeg won met 115-108. Ook Houston Rockets slaagde er dit seizoen in twee keer van de Warriors te winnen.

Golden State leidde met een kleine acht minuten op de klok nog met 95-88. Bij 104-104 hield Kevin Durant Gary Harris van een dunk af, waarna de bal richting Jokic stuiterde die van afstand raak schoot. Will Barton was met 25 punten de topschutter bij de Nuggets. Durant kwam tot 31 punten.

Houston Rockets versloeg Cleveland Cavaliers, de verliezend finalist van het afgelopen seizoen. De naaste belager van de Warriors in de Western Conference, had in Chris Paul (22 punten, 8 rebounds en 11 assists) de grote man. Het werd liefst 120-88 voor de bezoekers. Cleveland had van de laatste negentien thuisduels er zeventien gewonnen.