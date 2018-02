Waterpolosters tweede na 7-7 tegen Rusland

De Nederlandse waterpolosters hebben hun vierde en laatste wedstrijd uit de voorronde van de Europa Cup gelijkgespeeld tegen Rusland. In Oosterhout eindigde het duel in 7-7 (1-2 0-1 4-3 2-1). Oranje is door het gelijkspel achter Spanje als tweede geëindigd in poule A en moet het nu opnemen tegen Italië voor een plek in de halve finale van de Final Six.

De Nederlandse speelsters van bondscoach Arno Havenga keken vrijwel de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan, maar herstelden dat in de laatste periode. Voor Oranje scoorden Sabrina van der Sloot en Brigitte Sleeking beiden twee keer. Nomi Stomphorst, Marloes Nijhuis en Ilse Koolhaas maakten één treffer.

Nederland had eerder ruim gewonnen van Frankrijk en Kroatië. Het duel met Spanje eindigde in een gelijkspel.