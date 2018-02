Bloemen: niet geprobeerd Kramer aan te vallen

Ted-Jan Bloemen was in een testwedstrijd op de 3 kilometer ruim 4 seconden langzamer dan Sven Kramer. De voor Canada uitkomende Nederlandse schaatser hechtte daar niet zoveel waarde aan. ,Ik was vandaag nog niet met de 5 en 10 kilometer bezig. Ik heb ook helemaal niet geprobeerd Sven aan te vallen. Ik was met mijn eigen race bezig en wilde mijn techniek op orde krijgen. Dit was een training”, aldus Bloemen, wereldrecordhouder op zowel de 5000 als 10.000 meter.

Bloemen vond het prettig om, in aanloop naar de 5 kilometer van zondag, een wedstrijd af te leggen. ,,Op een 3 kilometer kun je dezelfde slag maken als op de 5 en 10 kilometer. Nu hoef je alleen wat minder diep te gaan”, legde hij uit. ,,Het gaat met de dag beter, ik ben goed aan het herstellen van de trainingen, de reis en de jetlag. De timing is er nog niet helemaal.”

Dat Kramer en Bloemen in de testrit aan elkaar werden gekoppeld, vond Bloemen niet zo erg. ,,Het was een scenario dat voor mij goed was om te oefenen. Ik heb na de race gezegd: ‘sterke race, joh.’ Want hij leek makkelijk die rondjes 28,5 te halen. Hij lijkt goed in vorm”, aldus de pupil van coach Bart Schouten over Kramer. ,,Ik kan niet meer doen dan mijn best straks op de 5 en 10 kilometer. Ik heb toch niet in de hand wat hij kan.”

Schouten vond het verschil in tijd tussen Kramer en Bloemen niet zorgwekkend. ,,Natuurlijk wil Ted graag winnen. Maar het ging om technische en tactische elementen. Ik denk dat Ted gewoon zijn eigen race moet rijden en de dingen die we hebben afgesproken goed moet uitvoeren. Als hij dat doet, denk ik dat hij een kans heeft.”