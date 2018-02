Boston Celtics pakt winst in laatste seconde

Boston Celtics heeft in de laatste seconde van de NBA-wedstrijd tegen Portland Trail Blazers de winst gepakt. Al Horford besliste het duel in Boston met een zogeheten jumpshot in het voordeel van de thuisclub: 97-96. De Celtics ontsnapten daardoor aan hun zestiende nederlaag van het seizoen en voeren met 39 overwinningen de Eastern Conference aan.

Horford was sowieso al de belangrijkste man bij de ploeg uit Boston. De 31-jarige basketballer uit de Dominicaanse Republiek tekende in totaal voor 22 punten en pakte ook tien rebounds. Toronto Raptors, de nummer twee van het oosten, versloeg Memphis Grizzlies met 101-86. De Canadese ploeg staat nu op 36 zeges tegenover zestien nederlagen.

Ondanks 36 punten van Russell Westbrook moest Oklahoma City Thunder buigen voor Los Angeles Lakers (104-108).