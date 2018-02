Brady (40) gaat door na verloren Super Bowl

Tom Brady viert dit jaar zijn 41e verjaardag, maar aan stoppen wil de beroemde quarterback van New England Patriots niet denken. ,,Volgend seizoen zien jullie me weer. Ik kan me niet voorstellen dat ik geen American football meer speel”, zei Brady, die zondagavond met de Patriots de finale van de NFL om de Super Bowl verloor. Philadelphia Eagles bleek in Minneapolis met 41-33 te sterk voor de kampioen van vorig jaar.

De Amerikaan greep daarmee naast zijn zesde Super Bowl. Brady werd voorafgaand aan de finale gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van het seizoen, maar hij moest in de strijd om de Super Bowl de hoofdrol laten aan Nick Foles, de quarterback van de Eagles.

Brady mag van de clubleiding van New England Patriots zelf beslissen hoe lang hij doorgaat. De toonaangevende quarterback wil in ieder geval volgend seizoen nog een poging doen om als eerste American footballer ooit voor de zesde keer de Super Bowl te winnen. ,,Ik hoop het echt”, zei de veteraan. ,,Ik zie geen reden om te stoppen.”