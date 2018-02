Foles overvleugelt Brady met unieke prestatie

Amper twee jaar nadat hij serieus had overwogen te stoppen, vertolkte Nick Foles de hoofdrol in de finale van de American footballcompetitie NFL. De quarterback van Philadelphia Eagles leidde met zijn worpen niet alleen drie touchdowns in, maar ving zelf ook een keer de bal in de zogeheten ‘end zone’. Foles werd daarmee de eerste speler ooit die in de Super Bowl zowel gooiend als vangend voor een touchdown zorgde.

,,Ik had vlinders in mijn buik”, zei de 29-jarige Amerikaan, die mocht starten omdat de Eagles niet konden beschikken over hun ‘vaste’ quarterback Carson Wentz. Foles greep de hoofdrol die leek voorbehouden voor zijn concurrent aan de andere kant, vijfvoudig Super Bowl-winnaar Tom Brady van New England Patriots. ,,Ik heb me niet druk gemaakt om het scorebord en om de tijd, ik heb gewoon mijn wedstrijd gespeeld”, zei Foles, die werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Super Bowl.

De quarterback dacht in 2016 na een teleurstellend seizoen bij St. Louis Rams aan stoppen. Via Kansas City Chiefs keerde hij vorig jaar terug bij Philadelphia Eagles. Met die club beleefde hij zondagavond zijn ultieme moment van glorie.